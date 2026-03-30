OVS, buyback per oltre 1,37 milioni di euro

(Teleborsa) - OVS , nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, tra il 23 e il 27 marzo 2026, complessivamente 320.172 azioni ordinarie (pari allo 0,126% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 4,2989 euro, per un controvalore pari a 1.376.391,85 euro.



Al 27 marzo, il leader dell'abbigliamento in Italia ha in portafoglio un totale di 11.715.202 azioni proprie pari al 4,594% del capitale sociale.



A Piazza Affari, oggi, brillante rialzo per OVS , che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,95%.

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