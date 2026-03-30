Milano 30-mar
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Dow Jones 30-mar
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Londra 30-mar
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Francoforte 30-mar
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Piazza Affari: andamento sostenuto per OVS

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento sostenuto per OVS
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il leader dell'abbigliamento in Italia, che tratta in utile del 2,93% sui valori precedenti.

Il trend di OVS mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di breve periodo della società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino evidenzia un declino dei corsi verso area 4,337 Euro con prima area di resistenza vista a 4,473. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 4,249.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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