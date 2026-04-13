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Piazza Affari: performance negativa per Moncler

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: performance negativa per Moncler
Sottotono l'azienda nota per i piumini, che passa di mano con un calo del 2,17%.
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