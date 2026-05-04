Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Moncler
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda nota per i piumini, con una variazione percentuale del 2,19%.
L'andamento di Moncler nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico dell'azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 51,66 Euro con area di resistenza individuata a quota 52,72. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 50,96.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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