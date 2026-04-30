Volkswagen delude le attese nel primo trimestre su utili e ricavi: tagli pianificati non sufficienti

(Teleborsa) - Volkswagen ha aperto il 2026 con un primo trimestre sotto le attese, con l'utile operativo sceso del 14,3% a 2,5 miliardi di euro e un margine operativo al 3,3% (da 3,7%), mentre gli analisti si attendevano un risultato sostanzialmente stabile. I ricavi si sono attestati a 75,7 miliardi (-2,5%), al di sotto delle stime di 77,6 miliardi, penalizzati principalmente dal calo dei volumi in Cina (-20%) e Nord America (-9%), solo parzialmente compensato dalla crescita in Sud America (+3%), Europa occidentale (+1%) e Europa centrale e orientale (+7%).



Le consegne complessive sono scese a 2,0 milioni di unità (-7%). In positivo, il net cash flow della divisione automotive è salito a 2,0 miliardi, in netto miglioramento rispetto al -0,8 miliardi del Q1 2025, mentre la liquidità netta si mantiene solida a 34,2 miliardi.



Il CFO e COO Arno Antlitz ha lanciato un messaggio diretto: "In questo ambiente, le misure di riduzione dei costi pianificate finora non sono sufficienti. Dobbiamo trasformare fondamentalmente il nostro modello di business e ottenere miglioramenti strutturali e sostenibili". Antlitz ha indicato come priorità la riduzione dei costi generali e della complessità nel portafoglio prodotti, nelle piattaforme tecnologiche e nei livelli decisionali, oltre ad un aumento dell'efficienza degli stabilimenti. Antlitz ha comunque riconosciuto i progressi del trimestre: riduzione dei costi generali di circa 1 miliardo di euro e miglioramento dell'order bank in Europa del 15% rispetto a fine 2025.



Il CEO Oliver Blume ha dichiarato: "Il mondo sta attraversando un cambiamento fondamentale e noi stiamo allineando la nostra strategia in modo coerente. Guerre, tensioni geopolitiche, barriere commerciali, normative più severe e un'intensa concorrenza stanno creando ostacoli. In questo contesto difficile, siamo riusciti a compiere progressi tangibili. Nel segmento Autovetture e Veicoli Commerciali Leggeri, l'utile operativo è aumentato di circa il 43% rispetto all'anno precedente. La nostra campagna di prodotto sta riscuotendo successo tra i nostri clienti. La nostra disciplina dei costi sta dando i suoi frutti. Questi risultati ci danno fiducia".



Il gruppo ha confermato la guidance per il 2026 (ricavi in un range tra 0% e +3%, margine operativo tra 4,0% e 5,5%) avvertendo però che la previsione non incorpora una potenziale escalation del conflitto in Medio Oriente, che potrebbe aggiungersi agli impatti già previsti dai dazi USA, stimati in circa 4 miliardi di euro annui.



Volkswagen sta già attuando un piano di riduzione di circa 50.000 posti di lavoro in Germania entro il 2030 e ha tagliato la capacità produttiva in Cina di circa 1,5 milioni di veicoli dal 2023.

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