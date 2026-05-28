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/ USA, PIL (QoQ) nel primo trimestre
USA, PIL (QoQ) nel primo trimestre
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28 maggio 2026 - 14.55
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PIL nel quarto trimestre su base trimestrale (QoQ) +1,6%
, in aumento rispetto al precedente +0,5% (la previsione era +2%).
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