Milano 16:20
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USA, PIL (QoQ) nel primo trimestre

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USA, PIL (QoQ) nel primo trimestre
USA, PIL nel quarto trimestre su base trimestrale (QoQ) +1,6%, in aumento rispetto al precedente +0,5% (la previsione era +2%).
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