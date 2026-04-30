Milano 15:12
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Nasdaq 29-apr
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Dow Jones 29-apr
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Londra 15:12
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Indice costo lavoro USA (QoQ) nel primo trimestre

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Indice costo lavoro USA (QoQ) nel primo trimestre
USA, Indice costo lavoro nel primo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,9%, in aumento rispetto al precedente +0,7% (la previsione era +0,8%).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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