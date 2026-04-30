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Indice costo lavoro USA (QoQ) nel primo trimestre
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30 aprile 2026 - 14.35
USA,
Indice costo lavoro nel primo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,9%
, in aumento rispetto al precedente +0,7% (la previsione era +0,8%).
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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