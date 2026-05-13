Porsche: utili in calo nel primo trimestre, pressing su Volkswagen per una svolta strategica

(Teleborsa) - Porsche ha chiuso il primo trimestre con un forte calo degli utili e ha invitato Volkswagen a rivedere profondamente il proprio modello di business per affrontare le difficili condizioni del mercato automobilistico globale.



La holding con sede a Stoccarda, principale azionista di Volkswagen, ha registrato un utile netto adjusted di 382 milioni di euro tra gennaio e marzo, in calo del 21% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.



Il presidente del consiglio di gestione, Hans Dieter Poetsch, ha dichiarato che il modello operativo di Volkswagen “deve essere radicalmente riallineato” alle nuove condizioni di mercato. Il gruppo automobilistico tedesco sta infatti affrontando margini in calo e un’importante fase di ristrutturazione.



Porsche ha inoltre registrato una perdita netta di 923 milioni di euro, influenzata da una svalutazione contabile da 1,3 miliardi di euro sulla partecipazione detenuta in Volkswagen.



La holding della famiglia Porsche-Piëch controlla il 31,9% delle azioni Volkswagen e dispone del 53,3% dei diritti di voto. Possiede inoltre il 12,5% della casa automobilistica sportiva Porsche AG.



L'amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blume, ha promesso di accelerare ulteriormente il piano di riduzione dei costi, che prevede già circa 50.000 tagli occupazionali nel gruppo. Sotto osservazione anche alcuni stabilimenti tedeschi sottoutilizzati, nonostante l’accordo siglato nel 2024 con i sindacati che esclude chiusure di impianti fino alla fine del decennio.

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