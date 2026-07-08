Parigi: movimento negativo per Eurofins Scientific

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale , che mostra un decremento del 2,15%.



L'andamento di Eurofins Scientific nella settimana, rispetto al CAC40 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di breve periodo di Eurofins Scientific mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 68,14 Euro. Rischio di discesa fino a 67,08 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 69,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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