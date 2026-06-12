A Parigi, forte ascesa per LVMH

(Teleborsa) - Grande giornata per la holding francese , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,03%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a LVMH rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo della multinazionale del lusso sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 517,2 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 505,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 529,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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