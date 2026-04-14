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Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 13/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 13/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 aprile

Ottima performance per il Light Sweet Crude Oil, che ha chiuso in rialzo del 2,55%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del greggio WTI. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 107,04. Primo supporto a 92,27. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 86,54.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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