BCE: capitali dovrebbero circolare liberamente all'interno di gruppi bancari transfrontalieri

Le proposte di Francoforte

(Teleborsa) - L'Eurozona deve funzionare maggiormente come un'unica giurisdizione, con capitali e liquidità che si muovono liberamente all'interno dei gruppi bancari, in quanto attualmente permangono ancora barriere che ostacolano l'integrazione e la crescita transfrontaliera del settore bancario. Lo afferma la Banca centrale europea (BCE) nella risposta alla consultazione pubblica della Commissione europea sulla competitività del settore bancario dell'UE. Francoforte ha pubblicato delle proposte, approvate da tutte le banche centrali dell'area euro, per rendere le banche e l'infrastruttura finanziaria in cui operano più capaci di sostenere l'economia.



La competitività delle banche "deriva dall'armonizzazione, dall'integrazione e dalle economie di scala, non dalla deregolamentazione", sottolinea la BCE, aggiungendo che la competitività è attualmente ostacolata da "un'inutile complessità e dalla frammentazione tra i vari paesi".



Per superare queste sfide, l'area euro deve funzionare maggiormente come un'unica giurisdizione in termini di regolamentazione finanziaria. Per superare l'attuale stallo nel progresso dell'unione bancaria, il Consiglio direttivo della BCE chiede progressi sincronizzati sulle componenti chiave, compresi passi concreti verso la creazione di un sistema europeo di garanzia dei depositi, con un calendario di attuazione chiaro. "I capitali e la liquidità dovrebbero poter circolare liberamente all'interno di un gruppo bancario transfrontaliero nell'area euro", viene sottolineato. Il Consiglio direttivo esorta inoltre i responsabili politici a promuovere mercati dei capitali più profondi, facendo progressi sull'unione dei risparmi e degli investimenti.



"Le banche centrali dell'area euro sono unite: il passo cruciale per rafforzare la competitività dell'Europa è un mercato bancario unico a tutti gli effetti, in cui capitali e liquidità possano circolare liberamente oltre confine e tutti i depositi siano protetti allo stesso modo - ha dichiarato Luis de Guindos, vicepresidente della BCE - L'Eurosistema è fermamente impegnato ad affrontare l'eccessiva complessità nell'UE".



"Mercati meglio integrati e una maggiore concorrenza transfrontaliera possono consentire alle banche di sfruttare meglio le economie di scala e diversificare le proprie attività - ha aggiunto Claudia Buch, presidente del Consiglio di Vigilanza della BCE - Questo, insieme ai meccanismi di salvaguardia della stabilità finanziaria, può rafforzare i modelli di business delle banche e la loro resilienza"



I calcoli della Vigilanza bancaria della BCE dimostrano che l'assenza di deroghe transfrontaliere in materia di liquidità limita la trasferibilità all'interno dell'unione bancaria di circa 230 miliardi di euro di attività liquide di alta qualità, a causa della necessità di rispettare il livello minimo del coefficiente di copertura della liquidità a livello di singola filiale.

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