Fitch migliora il rating di Cassa Centrale Banca a BBB+

(Teleborsa) - L’agenzia Fitch Ratings (Fitch) ha comunicato un upgrade dei rating di Cassa Centrale Banca: il Rating Long-Term Issuer Default Rating / Senior preferred debt è "BBB+" con Oulook Stabile; il Long-Term Deposits è "A-" con Outlook Stabile.



L’upgrade, a breve distanza temporale dallo scorso miglioramento di dicembre 2025, è avvenuto a seguito dell’aggiornamento della metodologia utilizzata dall’agenzia per l’assegnazione dei rating bancari.



La valutazione dell’agenzia tiene in considerazione il fatto che il Gruppo assolve il proprio requisito MREL già con il CET1 e l’aspettativa che il livello di capitalizzazione rimanga strutturalmente elevato.

Condividi

```