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Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,6%
Ibex 35 esordisce a 18.132,7 Euro
In breve
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Finanza
14 aprile 2026 - 09.18
Piccolo passo in avanti per indice azionario della Borsa di Madrid, che avanza dello 0,60%, dopo aver aperto a 18.132,7 Euro.
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