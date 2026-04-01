SYS-DAT, buyback di 6.000 azioni e conclusione del programma

(Teleborsa) - SYS-DAT , nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato il 9 ottobre 2025, ha reso noto di aver acquistato il 31 marzo 2026, complessivamente 6.000 azioni ordinarie proprie ad un prezzo medio di circa 4,99 euro e per un controvalore pari a 29.934,20 euro.



A seguito degli acquisti sopra indicati, al 1 aprile SYS-DAT detiene 389.194 azioni proprie, corrispondenti all'1,2440% del capitale sociale.



SYS-DAT ha comunicato di aver concluso il 31 marzo 2026 il programma avviato il 10 ottobre 2025, avendo acquistato complessivamente dall'avvio del programma n. 389.194 azioni, pari a circa il 1,2440% del capitale sociale, a un prezzo medio di acquisto

per azione pari a 5,44 euro, per un controvalore totale di 2.115.526,29 euro.



In Borsa, giornata fiacca per la società che offre soluzioni informatiche per i principali segmenti industriali , che archivia la seduta con un ribasso dello 0,39%.







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