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Borsa: Giornata positiva per Milano, in rialzo dell'1,36%
Il FTSE MIB termina gli scambi a 48.175,65 punti
In breve
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Finanza
14 aprile 2026 - 17.39
Milano lievita dell'1,36% e archivia la seduta a 48.175,65 punti.
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