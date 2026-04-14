Milano 17:35
48.176 +1,36%
Nasdaq 20:41
25.762 +1,49%
Dow Jones 20:41
48.509 +0,60%
Londra 17:35
10.609 +0,25%
Francoforte 17:35
24.044 +1,27%

Borsa: Giornata positiva per Milano, in rialzo dell'1,36%

Il FTSE MIB termina gli scambi a 48.175,65 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata positiva per Milano, in rialzo dell'1,36%
Milano lievita dell'1,36% e archivia la seduta a 48.175,65 punti.
Condividi
```