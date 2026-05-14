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Borsa: Giornata positiva per Milano, in rialzo dell'1,15%

Il FTSE MIB termina gli scambi a 50.050,27 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata positiva per Milano, in rialzo dell'1,15%
Milano lievita dell'1,15% e archivia la seduta a 50.050,27 punti.
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