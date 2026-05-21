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Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto -0,03%
Il FTSE MIB chiude a 49.168,7 punti
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21 maggio 2026 - 17.39
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