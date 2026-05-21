Milano 17:35
49.169 -0,03%
Nasdaq 18:23
29.142 -0,53%
Dow Jones 18:23
49.884 -0,25%
Londra 17:35
10.443 +0,11%
Francoforte 17:35
24.607 -0,53%

Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto -0,03%

Il FTSE MIB chiude a 49.168,7 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto -0,03%
Giornata fiacca per Milano, che porta a casa un modesto -0,03%, terminando le negoziazioni a 49.168,7 punti.
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