Milano 17:35
49.290 0,00%
Nasdaq 17:55
29.078 +1,80%
Dow Jones 17:55
49.628 +0,06%
Londra 17:35
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Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto 0%

Il FTSE MIB chiude a 49.289,54 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto 0%
Giornata fiacca per Milano, che porta a casa un modesto 0%, terminando le negoziazioni a 49.289,54 punti.
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