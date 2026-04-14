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Borsa: Ingessato il Dow Jones (+0,11%)

Il Dow Jones esordisce a 48.272,03 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ingessato il Dow Jones (+0,11%)
L'indice del principale listino USA tratta con un modesto +0,11%, a quota 48.272,03 in apertura.
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