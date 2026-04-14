Milano 13-apr
47.527 0,00%
Nasdaq 13-apr
25.384 +1,06%
Dow Jones 13-apr
48.218 +0,63%
Londra 13-apr
10.583 0,00%
Francoforte 13-apr
23.742 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,12%

SSE a 4.010,45 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,12%
Indice SSE +1,12% a quota 4.010,45 all'apertura pomeridiana.
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