Cogefeed, da Mediocredito Centrale 2,2 milioni di euro per tre impianti agrivoltaici a Potenza e Salerno

(Teleborsa) - Cogefeed , azienda specializzata nello sviluppo e realizzazione di impianti da fonti rinnovabili e a capo dell’omonimo gruppo, ha fatto sapere di aver ricevuto da Mediocredito Centrale (MCC) tre finanziamenti per un importo complessivo di 2,2 milioni di euro (più un quarto a copertura dell’IVA) per la realizzazione di 3 impianti agrivoltaici da 1 megawatt ciascuno.



I tre finanziamenti sono strutturati come Sustainability Linked Loans, per la prima volta in modalità stand alone per MCC, e hanno la copertura della garanzia del Fondo Europeo per gli Investimenti nell’ambito di InvestEU, il programma di investimenti dell’Unione europea.



I progetti prevedono la realizzazione di tre impianti Agrivoltaici di nuova costruzione nei Comuni di Tito (PZ), Pignola (PZ) e Controne (SA).



Tutti gli impianti sono beneficiari di un contributo PNRR per il 40% a fondo perduto con tariffa fissa per 20 anni; inoltre, l'impianto di Controne entrerà a far parte della configurazione di autoconsumo diffuso della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) “Renewable Energy Foundation”.

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