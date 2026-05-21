Cogefeed, ok del GSE a contributo PNRR per circa 300mila euro per impianto fotovoltaico destinato a CER

(Teleborsa) - Cogefeed , società specializzata nello sviluppo e realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, ha fatto sapere che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha comunicato l’esito positivo dell’istruttoria relativa al progetto C.E.R. “Montesano FV01”, confermando

l’ammissibilità al contributo in conto capitale previsto nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo).



Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico di nuova costruzione con potenza pari a 700 kW, situato nel comune di Montesano sulla Marcellana (SA). L’impianto, i cui lavori sono attesi concludersi entro fine agosto 2026, entrerà a far parte della configurazione di autoconsumo diffuso della Comunità Energetica Rinnovabile (C.E.R.) “Renewable Energy Foundation”.



L’importo complessivo della spesa ammissibile è pari a Euro 756.380 euro, mentre il contributo potenzialmente riconoscibile risulta pari a Euro 294.000, corrispondente a circa il 40% della spesa ammissibile nei limiti previsti dalla normativa applicabile.

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