Brioschi, assemblea approva bilancio 2025 con perdita di 4,3 milioni rinviata a nuovo

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria di Brioschi Sviluppo Immobiliare ha approvato il bilancio 2025, rinviando a nuovo la perdita di 4.344.501 euro. L'assemblea ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione di sette membri per il biennio 2026-2027, con compenso annuo lordo complessivo di 49.000 euro.



Dalla lista di maggioranza di Bastogi sono stati nominati Matteo Cabassi (presidente), Luigi Arcangelo Pezzoli, Andrea Raschi, Daniele Conti, Mariateresa Salerno e Silvia Vacca; dalla lista di minoranza di Viris è stata nominata Raffaella Viscardi.



Salerno, Vacca e Viscardi si sono qualificate come consigliere indipendenti.

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