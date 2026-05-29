Ecosuntek: nel 2025 ricavi, ebitda e utile netto ai massimi storici

(Teleborsa) - Ecosuntek
ha chiuso l'esercizio 2025 con un valore della produzione
pari a Euro 1.224,23 milioni rispetto a Euro 746,99 milioni dell’esercizio 2024: l’attività di compravendita di energia elettrica e gas si è confermata al 99,4% del totale dei ricavi del Gruppo (Euro 1.216.813.646 contro Euro 740.768.651 del 2024) mentre lo 0,60% residuo è attribuibile sostanzialmente all’attività di power generation (Euro 4.900.987) e alle altre attività per Euro 2.513.456.
L’Ebitda
al 31 dicembre 2025 risulta pari a Euro 18,86 milioni, in aumento del 8,4% rispetto a Euro 17,40 milioni dello scorso esercizio. L’Ebitda margin nell’esercizio 2025 si attesta complessivamente al 1,5% (2% al 31 dicembre 2024).
L’Ebitda Adjusted
- al netto di partite non ricorrenti, di importo complessivo pari a Euro 1,56 milioni - risulta pari ad Euro 20,42 milioni rispetto a Euro 18,08 milioni dello scorso esercizio. L’Ebitda margin adjusted nell’esercizio 2025 si attesta al 1,7%.
L’Ebit
al 31 dicembre 2025 risulta pari a Euro 13,88 milioni rispetto a Euro 14,11 milioni dello scorso esercizio. L’Ebit Adjusted al termine dell’esercizio 2025 è pari a Euro 15,44 milioni rispetto a Euro 14,79 milioni al 31 dicembre 2024.
Il Risultato netto di Gruppo
è pari a Euro 7,32 milioni alla fine dell’esercizio 2025 rispetto a Euro 6,10 milioni al 31 dicembre 2024.
Il Risultato netto di Gruppo Adjusted è pari a Euro 8,45 milioni alla fine dell’esercizio 2025 rispetto a Euro 6,59 milioni al 31 dicembre 2024.
La Posizione Finanziaria Netta
alla fine dell’esercizio 2025 ha raggiunto un valore positivo pari ad Euro 16,54 milioni rispetto ad Euro 10,51 milioni di indebitamento netto al 31 dicembre 2024 ed Euro 2,73 milioni (cash positive) al 30 giugno 2025.Matteo Minelli, Amministratore Delegato di Ecosuntek
ha così commentato: "I risultati approvati oggi dimostrano la correttezza e l'efficacia della nostra strategia, nonostante un mercato energetico altamente volatile, influenzato da perdurante instabilità geopolitica e regolamentazione mutevole. Il Gruppo consolida la propria posizione nella compravendita di energia e gas, grazie ai positivi risultati conseguiti da Eco Trade e +Energia, e nelle prossime settimane, lato power generation, concretizzerà i progetti recentemente avviati nel Porto di Ravenna e la prima tranche dell’agrivoltaico. Il nostro impegno resta quello di costruire un’azienda solida, innovativa e capace di generare risultati sostenibili nel tempo
. Nelle ultime settimane il titolo Ecosuntek ha mostrato un andamento decisamente positivo, segnale che interpretiamo con grande soddisfazione e senso di responsabilità: siamo pienamente consapevoli che la performance in Borsa non è un punto di arrivo, ma una tappa frutto del lavoro quotidiano, della qualità dei progetti sviluppati e della capacità di anticipare le evoluzioni del settore energetico. Proseguiamo dunque a ritmo sostenuto nell’avanzamento di numerosi cantieri per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici ed agrivoltaici. Si tratta di progetti concreti, distribuiti sul territorio e che contribuiranno ad aumentare la nostra capacità produttiva e a consolidare ulteriormente la presenza nel settore delle energie rinnovabili".Outlook
Quanto all'evoluzione prevedibile della gestione, si legge nella nota dei conti, "dall’analisi dei primi mesi dell’esercizio 2026 emergono segnali positivi sull’andamento del Gruppo che consentono al management di restare ragionevolmente ottimista sul mantenimento della traiettoria di crescita
, in continuità con gli esercizi precedenti".
Il Consiglio di Amministrazione propone agli azionisti di destinare il risultato di esercizio, pari ad euro 1.525.712, nella seguente modalità: euro 76.286 a riserva legale ed euro 1.449.426 a riserva straordinaria.