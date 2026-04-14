Milano 17:03
48.153 +1,32%
Nasdaq 17:03
25.635 +0,99%
Dow Jones 17:03
48.500 +0,58%
Londra 17:03
10.589 +0,06%
Francoforte 17:03
24.051 +1,30%

Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Banks
Performance positiva per l'indice bancario europeo, che continua la giornata in aumento dell'1,44% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
Condividi
```