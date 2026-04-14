Eventi e scadenze del 14 aprile 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Martedì 14/04/2026

Appuntamenti:

MIR TECH 2026 Live Entertainment Expo - L'evento, MIR - Multimedia Integration Expo, organizzato da Italian Exhibition Group alla Fiera di Rimini, è la principale fiera italiana dedicata alle tecnologie e ai servizi audio, video, luci e controllo, rivolta a settori come corporate, education, museale, retail, broadcast ed eventi live (da domenica 12/04/2026 a martedì 14/04/2026)

Vinitaly 2026 - Veronafiere - La 58ª edizione del salone internazionale dei vini e dei distillati che prevede un ricco programma di eventi, rassegne, degustazioni e seminari e aree tematiche come Enolitech (tecnologie), Vinitaly Bio (vini bio) e International Wine Hall. Riservato a operatori e buyer, include new entry regionali come Umbria e Sicilia; si affianca a Vinitaly and the City (10-12 aprile) per i wine lover in centro storico. Saranno presenti figure di spicco del settore e istituzionali (da domenica 12/04/2026 a mercoledì 15/04/2026)

MICS Forward - Auditorium della Tecnica, Roma - Grande convegno dedicato al futuro della manifattura italiana "Forward: l'innovazione circolare costruisce il futuro", dove si riuniranno imprenditori, ricercatori, istituzioni e associazioni di categoria. Parteciperanno, tra gli altri, i ministri Tajani, Bernini, Urso e Pichetto Fratin, Raffaele Fitto, Carlo Cottarelli e Marco Taisch (da lunedì 13/04/2026 a martedì 14/04/2026)

Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale - Meeting di Primavera 2026 - Washington DC - Il Vertice annuale riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza globale tra cui le prospettive economiche mondiali. Saranno presenti, tra gli altri, Giancarlo Giorgetti (Ministro dell'Economia e delle Finanze), Christine Lagarde (Presidente BCE) e Piero Cipollone (Membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea) (da lunedì 13/04/2026 a sabato 18/04/2026)

Banca d'Italia - Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita; Turismo internazionale dell'Italia

Innovation Cybersecurity Summit - Palazzo Simonetti-Odescalchi, Roma - VI edizione dell'appuntamento nazionale che riunisce i massimi esperti di cybersecurity, rappresentanti istituzionali, imprenditori e mondo accademico per analizzare lo stato del mercato sulla sicurezza informatica e i rischi cyber. Tra gli speaker ci saranno, Bruno Frattasi, Carlo Nordio, Alessio Butti, Pietro Labriola, Giuseppe Cavo Dragone e Alessandro De Pedys (da martedì 14/04/2026 a mercoledì 15/04/2026)

Forum Confcommercio - Villa Miani, Roma - 25ª edizione del Forum internazionale di Confcommercio "I protagonisti del mercato e gli scenari per gli anni 2000", organizzato in collaborazione con Ambrosetti. Conferenza stampa iniziale del Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli. Interverranno, tra gli altri, i ministri Tajani, Urso e Valditara, Raffaele Fitto, Piero Cipollone, Claudio Durigon, il Premio Nobel per l'Economia 2025 Philippe Aghion e i Segretari Generali di CGIL, CISL e UIL (da martedì 14/04/2026 a mercoledì 15/04/2026)

IEA (US International Energy Agency) - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

08:40 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, interviene a "Non stop news” (RTL 102.5)

09:00 - Luiss Sport Forum - The Dome, Campus Luiss, Roma - 1ª edizione dell'evento promosso dall'Associazione Sportiva Luiss con l'Università Luiss, per un confronto multidisciplinare sul valore sociale, educativo ed economico dello sport nel Paese. Interverranno, tra gli altri, Luigi Abete (Presidente AS Luiss), il Ministro Andrea Abodi, Vittorio Pisani (Capo della Polizia), Marco Mezzaroma (Presidente Sport e Salute Spa), Gianluca Ferrero (Presidente Juventus FC) e Luca Pancalli (Presidente Comitato Italiano Paralimpico)

09:30 - Marketing Global Summit 2026 - NH Collection Milano CityLife - "Reimagining marketing for the AI era", evento di The European House Ambrosetti, sarà un'occasione di confronto in cui executive globali, accademici ed esperti internazionali condivideranno visioni e casi concreti sui principali trend che stanno ridefinendo il marketing nell'era dell'AI e sulle scelte strategiche necessarie per affrontare il futuro

10:00 - Logista - Prodotti da fumo e da inalazione: studio sul fenomeno dell'illegalità - Nazionale Spazio Eventi, Roma - Logista presenta lo Studio Ipsos sul fenomeno dell'illegalità dei prodotti da fumo e non da fumo. Dati 2025. Tra gli interventi, Ilaria Ugenti (Ipsos), Licia Ronzulli (Vicepresidente, Senato della Repubblica), Federico Freni (Sottosegretario Ministero dell’Economia e delle Finanze), Claudio Durigon (Sottosegretario, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) e il Gen. Mario Imparato (Capo di Stato Maggiore del Comando Reparti Speciali, Guardia di Finanza)

10:30 - Attività di Governo - Ministro Salvini a Vinitaly - Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, sarà a Verona per la 58ª edizione di Vinitaly, il salone internazionale del vino e dei distillati

10:30 - Attività di Governo - Ministro Urso all'evento di Farmindustria - Roma Eventi a Piazza di Spagna, Roma - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento ‘Innovazione, Investimenti, Competenze’, organizzato da Farmindustria nell'ambito della Giornata nazionale del Made in Italy 2026 del settore farmaceutico

11:00 - Presentazione di TUTTOFOOD Milano 2026 - Sala Cenacolo del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, Milano - Conferenza stampa di presentazione di TUTTOFOOD Milano 2026. Interverranno, il ministro Francesco Lollobrigida (in collegamento), Matteo Zoppas (Presidente ICE-Agenzia), Maddalena Fossati (Direttrice de La Cucina Italiana) e Antonio Cellie (Amministratore Delegato di Fiere di Parma)

11:00 - Attività di Governo - Giorgia Meloni a Vinitaly - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà a Verona per la 58ª edizione di Vinitaly, il salone internazionale del vino e dei distillati

11:00 - AGCM - Relazione annuale - Sala della Regina di Palazzo Montecitorio - Il Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Roberto Rustichelli, presenterà la Relazione annuale sull'attività svolta nel 2025

12:00 - Camera dei Deputati - Periferie, audizione ministro Schillaci - Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie svolge l'audizione del Ministro della Salute, Orazio Schillaci

14:00 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Frattasi - Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi

14:30 - Parlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo

16:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica incontra Tran Thahn Man - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra Tran Thahn Man, Presidente dell'Assemblea Nazionale della Repubblica Socialista del Vietnam

17:00 - Cerimonia di conferimento dei Premi Leonardo 2026 - Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini, Roma - L'evento, promosso in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, si terrà alla presenza del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Interverranno Sergio Dompé, Presidente del Comitato Leonardo, Emanuele Orsini, Presidente di Confindustria, e Matteo Zoppas, Presidente di Agenzia ICE

17:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra una delegazione di studenti di scuole di giornalismo

Borsa:

India - Borsa di Mumbai chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento BOT

Aziende:

Bastogi - CDA: Bilancio

BlackRock - Risultati di periodo

Citigroup - Risultati di periodo

Johnson & Johnson - Risultati di periodo

JP Morgan - Risultati di periodo

Mediobanca - Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025; Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un componente; Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2028; Politiche di remunerazione e di incentivazione del personale di Mediobanca e delle società da questa controllate 2026; Piano annuale di Performance Shares

Stellantis - Assemblea: Approvazione del bilancio 2025

Telesia - CDA: Bilancio

Triboo - CDA: Bilancio

Vimi Fasteners - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Wells Fargo - Risultati di periodo





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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