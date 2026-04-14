Execus, partnership con Neurafense per rafforzare la cyber resilience delle imprese italiane

(Teleborsa) - La MarTech Company Execus , quotata su Euronext Growth Milan, e Neurafense, Managed Security & AI-Ops provider, annunciano una partnership strategica per offrire alle aziende un modello integrato di cyber resilience, in linea con i requisiti normativi introdotti da NIS2 e DORA.



L’accordo, spiega una nota, unisce il know-how di Execus nello sviluppo del mercato digitale e nella diffusione di soluzioni tecnologiche con le competenze verticali di Neurafense in ambito cybersecurity e governance operativa: i servizi di Neurafense entrano così a far parte dell’offerta di Execus, arricchendo il portafoglio della MarTech con un modello di protezione continua pensato per supportare le imprese nell’adempimento a NIS2 e DORA e nella gestione delle minacce informatiche in costante evoluzione.



Nel 2025 gli attacchi cyber hanno raggiunto livelli record: 5.265 a livello globale (+49% rispetto al 2024), di cui 507 in Italia (+42%), secondo il Rapporto Clusit 2026.

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