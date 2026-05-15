Quant>ICO, ingresso di Confindustria nel capitale con Aurelio Regina in CdA

(Teleborsa) - Quant>ICO, club deal company indipendente partecipata da oltre 100 famiglie imprenditoriali italiane e attiva nel sostegno alle medie imprese, ha annunciato l'ingresso di Confindustria nel proprio capitale sociale. In rappresentanza dell'associazione, Aurelio Regina entra nel consiglio di amministrazione di Quant>ICO.



Con l'ingresso di Confindustria, Quant>ICO consolida un modello unico nel panorama nazionale: un operatore di private capital promosso da famiglie imprenditoriali, in grado di connettere capitale, competenze industriali e visione strategica a supporto delle eccellenze produttive italiane.



"Questa operazione rappresenta un passo decisivo per supportare la mission di Quant>ICO: facilitare l'incontro tra capitali privati e aziende di eccellenza italiane - ha dichiarato Antonio Da Ros, CEO di Quant>ICO - Diventiamo così un riferimento essenziale per le medie imprese italiane. Un ecosistema capace di valorizzare risorse umane, capitali e innovazione al servizio della crescita sostenibile e della competitività delle mid-cap a livello globale. Accogliamo inoltre con entusiasmo l'ingresso di Aurelio Regina nel nostro CDA, e siamo sicuri che porterà un contributo significativo grazie alla sua grande esperienza in ambito istituzionale e di governance aziendale".



"L'avvio della collaborazione rappresenta un ulteriore importante tassello nel quadro delle attività messe in campo da Confindustria a supporto della crescita e del rafforzamento delle mid-cap italiane, che costituiscono un asset strategico per il Paese e hanno tutte le potenzialità per diventare campioni nazionali e internazionali - ha sottolineato Aurelio Regina, delegato all'energia di Confindustria - Sosteniamo questo progetto perché contribuisce a creare un ponte concreto tra industria e capitali, mettendo a disposizione delle imprese risorse finanziarie e competenze. Un modello che valorizza il contributo della stessa industria italiana e che rafforza la capacità del nostro sistema produttivo di competere sui mercati internazionali".



Per UniCredit - promotore e partner di Quant>ICO - l'operazione consolida il posizionamento della banca a supporto della crescita delle imprese italiane, in particolare nel segmento delle medie aziende, sempre più centrali per la competitività del sistema economico italiano ed europeo.

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