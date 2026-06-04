FS: Trenitalia punta sul mercato cinese

(Teleborsa) - Trenitalia, società del Gruppo FS, e la Camera di Commercio Italiana in Cina annunciano la firma di un accordo di cooperazione commerciale finalizzato a supportare lo sviluppo e il consolidamento del brand nel mercato cinese, favorendo nuove opportunità di business.



L’intesa definisce un quadro di collaborazione strutturato per la promozione dei servizi Trenitalia attraverso attività di comunicazione, organizzazione di eventi e supporto operativo sul territorio cinese. L’iniziativa si inserisce nella missione della Camera di Commercio Italiana in Cina di accompagnare le imprese italiane nei processi di ingresso e crescita nella Repubblica Popolare Cinese.



"Questo accordo rappresenta un passo concreto nel rafforzamento della nostra presenza in Cina, un mercato strategico ad alto potenziale", ha affermato Francesco Cacciapuoti, Direttore Sales Trenitalia. "Grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Cina potremo ampliare la rete di relazioni locali, sviluppare nuove partnership e promuovere in modo ancora più efficace l’esperienza di viaggio in Italia attraverso il sistema ferroviario e i servizi integrati di Trenitalia".



"La collaborazione con Trenitalia conferma il ruolo della Camera di Commercio Italiana in Cina quale piattaforma di riferimento per accompagnare e sostenere il percorso di internazionalizzazione delle imprese italiane nel mercato cinese", ha dichiarato Gianni Di Giovanni, Presidente della Camera di Commercio Italiana in Cina. "Attraverso questo accordo intendiamo favorire lo sviluppo delle attività di Trenitalia in Cina, facilitando il dialogo con gli stakeholder e gli operatori locali e contribuendo, al tempo stesso, alla promozione dell’eccellenza italiana nei settori della mobilità, dei trasporti e del turismo. In una fase di crescente attenzione verso la mobilità sostenibile, l’innovazione infrastrutturale e la qualità dei servizi, riteniamo che il know-how italiano possa rappresentare un elemento di forte valore aggiunto per il rafforzamento della cooperazione economica tra Italia e Cina".



I risultati registrati negli ultimi anni confermano il crescente interesse del mercato cinese per l’offerta di Trenitalia. Nel 2025 le vendite sono raddoppiate rispetto all’anno precedente e, nel primo trimestre del 2026, il numero di passeggeri è ulteriormente raddoppiato rispetto allo stesso periodo del 2025, evidenziando il forte potenziale di crescita della mobilità ferroviaria italiana presso il pubblico cinese.



La Cina rappresenta oggi un mercato di particolare interesse per le imprese italiane attive nei settori del turismo e della mobilità. La Camera promuove già il turismo italiano attraverso la collaborazione con ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, contribuendo a rafforzare l’attrattività delle destinazioni e dei servizi italiani. Con questa nuova iniziativa, la Camera rinnova il proprio impegno nel favorire lo sviluppo delle imprese italiane nei principali hub economici cinesi, sostenendo strategie orientate all’innovazione, alla digitalizzazione e all’evoluzione dei modelli distributivi.









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