Francoforte: andamento sostenuto per Puma

(Teleborsa) - Balza in avanti Puma , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,24%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Puma mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,79%, rispetto a +5,71% del MDAX ).





Tecnicamente, Puma è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 25,01 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 24,24. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 25,78.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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