Milano 12:54
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Nasdaq 13-apr
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Dow Jones 13-apr
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Londra 12:54
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Francoforte 12:54
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Francoforte: balza in avanti Delivery Hero

Migliori e peggiori
Francoforte: balza in avanti Delivery Hero
(Teleborsa) - Scambia in profit Delivery Hero, che lievita del 2,35%.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del MDAX. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 17,28 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 17,59. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 17,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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