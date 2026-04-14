Francoforte: ingrana la marcia Evotec
(Teleborsa) - Brilla Evotec, che passa di mano con un aumento del 6,81%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Evotec più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro di medio periodo di Evotec ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 5,108 Euro. Primo supporto individuato a 4,884. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 5,332.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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