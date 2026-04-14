Francoforte: positiva la giornata per Siemens

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia elettronica tedesca , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,80%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Siemens più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di breve periodo della società tech mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 236,6 Euro. Rischio di discesa fino a 232,4 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 240,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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