ISCC Fintech, perfezionata cessione pro soluto di portafoglio crediti NPL al veicolo SPV 2604 BARBARESCO

GBV di circa 60 milioni di euro

(Teleborsa) - Integrated System Credit Consulting Fintech (ISCC Fintech), società attiva in Italia nel settore dell’acquisto e gestione di crediti non performing loan, e Credito Lombardo Veneto (Banca CLV), istituto privato bresciano che combina banca commerciale e finanza strutturata, hanno perfezionato un’operazione di cessione pro soluto da parte di ISCC Fintech alla società veicolo SPV 2604 BARBARESCO di un portafoglio riconducibile al mercato secondario di crediti NPL unsecured individual derivanti prevalentemente da

contratti di origine bancaria/finanziaria, per un GBV di circa 60 milioni di euro.



La cessione è stata realizzata nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione che prevede nel corso delle prossime settimane l’emissione di classi di titoli asset-backed partly paid, conla tranche senior sottoscritta da Banca CLV e la tranche junior sottoscritta da ISCC Fintech, in coerenza con i rispettivi profili di rischio e obiettivi di investimento.



Nel contesto dell’operazione, ISCC Fintech assumerà il ruolo di unico Special Servicer, con responsabilità nella gestione e nel recupero dei crediti sottostanti, anche avvalendosi dei partner legali della partecipata Lawyers. I ruoli di Master Servicer, Corporate Servicer, Representative of Noteholders, Calculation Agent e Reportistica ESMA saranno affidati a Zenith Global, che ha altresì costituito la società veicolo, confermando la sua expertise su tutte le tipologie di cartolarizzazioni, incluse quelle relative a crediti Non Performing. Banca CLV ha agito anche in qualità di arranger e di account bank.



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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