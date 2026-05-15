Hoist Finance acquisisce portafoglio crediti secured per 30 milioni di euro in Italia

(Teleborsa) - Hoist Finance ha perfezionato l’acquisizione di un portafoglio di crediti secured residenziali da un primario istituto bancario italiano, per un valore lordo complessivo di circa 30 milioni di euro.



L’operazione è stata realizzata con l’obiettivo di implementare una strategia innovativa nel reperforming, facendo leva sullo strumento della cartolarizzazione sociale. L’iniziativa si distingue per un approccio volto a coniugare performance finanziaria e sostenibilità, favorendo soluzioni di rientro sostenibili per i clienti e promuovendo il loro progressivo reinserimento nel circuito creditizio.



L’operazione è stata realizzata tramite Marte SPV, uno dei veicoli di cartolarizzazione attraverso cui Hoist Finance AB opera sul mercato italiano, confermando il continuo impegno del Gruppo nel segmento dei crediti deteriorati e il ruolo centrale dell’Italia nella propria strategia europea.



Per la gestione del portafoglio Hoist Finance si avvarrà della collaborazione di Save Your Home (SYHO), partner esterno specializzato con consolidata esperienza nelle operazioni di cartolarizzazione a valenza sociale su crediti ipotecari deteriorati. La collaborazione è finalizzata a massimizzare il valore del portafoglio attraverso strategie di gestione responsabili ed inclusive.



Hoist Finance è uno dei principali player europei nel mercato degli NPL. È quotata a Stoccolma ed è presente in 14 Paesi europei, quali Svezia, Italia, Germania, Francia, Belgio, Olanda, Polonia, Regno Unito, Austria, Grecia, Spagna, Portogallo, Romania e Finlandia.



L’Italia rappresenta uno dei principali mercati per il Gruppo, per ricavi generati e investimenti. Nel Paese, Hoist è guidata da Andrea Giovanelli e gestisce oltre 10,4 miliardi di euro di crediti, risultando tra i principali player del settore.

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