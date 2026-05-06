ISCC Fintech, perfeziona cessione portafoglio crediti NPL per nominali 51 milioni di euro

(Teleborsa) - Integrated System Credit Consulting Fintech (“ISCC Fintech”), società attiva in Italia nel settore dell’acquisto di portafogli c.dd. granulari di

crediti non performing loan (altrimenti detti crediti NPL) da parte di istituzioni finanziarie, società regolamentate di erogazione di beni o servizi (telefonia, gas, luce), special purpose vehicles e società finanziarie e nell’attività di gestione e recupero degli stessi, ha fatto sapere di avere perfezionato il contratto di cessione del portafoglio da crediti NPL v, per un GBV complessivo di circa 51 milioni di euro, ad un prezzo pressochè equivalente al valore di carico.



L’operazione è stata strutturata ed eseguita attraverso la piattaforma MyNpl.it che ha agito in qualità di Financial Advisor.



“Il perfezionamento del contratto di cessione si inserisce nel percorso della Società, in continuità con il piano strategico avviato. L’operazione contribuisce a dare seguito alle scelte già intraprese, mantenendo coerenza con le direttrici definite per le prossime fasi.” commenta l’Amministratore Delegato Gianluca De Carlo.

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