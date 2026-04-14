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Londra: calo per Tesco

Migliori e peggiori, In breve
Londra: calo per Tesco
Rosso per la società che vende prodotti a largo consumo e fornisce servizi bancari e assicurativi, che sta segnando un calo del 2,13%.
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