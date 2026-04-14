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/ Londra: calo per Tesco
Londra: calo per Tesco
Migliori e peggiori
,
In breve
14 aprile 2026 - 13.00
Rosso per la
società che vende prodotti a largo consumo e fornisce servizi bancari e assicurativi
, che sta segnando un calo del 2,13%.
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