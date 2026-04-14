Londra: scambi al rialzo per Melrose Industries

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere , che avanza bene del 2,05%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE 100 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Lo scenario di Melrose Industries che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 5,321 sterline. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 5,405. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 5,267.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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