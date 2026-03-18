Londra: nuovo spunto rialzista per Melrose Industries

(Teleborsa) - Scambia in profit la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere , che lievita del 2,27%.



Lo scenario su base settimanale di Melrose Industries rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Melrose Industries mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 5,174 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 5,266. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 5,116.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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