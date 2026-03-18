Londra: nuovo spunto rialzista per Melrose Industries
(Teleborsa) - Scambia in profit la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, che lievita del 2,27%.
Lo scenario su base settimanale di Melrose Industries rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Melrose Industries mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 5,174 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 5,266. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 5,116.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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