Londra: brillante l'andamento di Melrose Industries

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere , con una variazione percentuale dell'1,97%.



La tendenza ad una settimana di Melrose Industries è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di Melrose Industries si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 4,896 sterline. Prima resistenza a 5,013. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 4,829.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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