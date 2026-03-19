Londra: netto calo registrato da Melrose Industries

(Teleborsa) - Pressione sulla società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,53%.



La tendenza ad una settimana di Melrose Industries è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le tendenza di medio periodo di Melrose Industries si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 5,016 sterline. Supporto stimato a 4,821. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 5,211.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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