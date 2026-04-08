Londra: scatto rialzista per Melrose Industries

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 9,42%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Melrose Industries rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario di Melrose Industries che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 5,362 sterline. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 5,806. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 5,174.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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