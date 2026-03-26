Madrid: performance negativa per ACS
(Teleborsa) - Sottotono Actividades de Construccion y Servicios, che passa di mano con un calo dell'1,87%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della società di costruzioni spagnola, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo di ACS sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 106,3 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 104,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 108,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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