Madrid: andamento negativo per ACS

(Teleborsa) - Ribasso per Actividades de Construccion y Servicios , che presenta una flessione del 3,20%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della società di costruzioni spagnola più pronunciata rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di ACS segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 99,3 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 100,6. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 98,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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