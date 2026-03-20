Madrid: nuovo spunto rialzista per ACS
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Actividades de Construccion y Servicios, in guadagno del 2,38% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della società di costruzioni spagnola più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di ACS. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 108 Euro. Primo supporto visto a 107,1. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 106,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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