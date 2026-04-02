Madrid: violenta contrazione per ACS

(Teleborsa) - In forte ribasso Actividades de Construccion y Servicios , che mostra un -3,83%.



Il trend della società di costruzioni spagnola mostra un andamento in sintonia con quello dell' Ibex 35 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di ACS mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 110,6 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 106,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 114,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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