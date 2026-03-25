Madrid: scambi al rialzo per ACS

(Teleborsa) - Scambia in profit Actividades de Construccion y Servicios , che lievita del 2,08%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della società di costruzioni spagnola più pronunciata rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di ACS classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 108,8 Euro e primo supporto individuato a 106,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 110,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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