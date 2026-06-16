Linde, nel 2025 elettricità da fonti low-carbon salita al 50% ed emissioni calate del 10%

(Teleborsa) - Linde ha pubblicato il Sustainable Development Report 2025, "evidenziando progressi misurabili rispetto agli impegni di sostenibilità assunti e il crescente impatto delle sue tecnologie nel supportare gli sforzi di decarbonizzazione dei clienti".



Nel 2025, Linde - spiega un comunicato - ha ridotto del 10% le emissioni assolute di gas serra rispetto all’anno base 2021 e ha aumentato al 50% la quota di elettricità proveniente da fonti a basse emissioni di carbonio e rinnovabili, avanzando verso il proprio obiettivo di riduzione delle emissioni entro il 2035.



I prodotti e le tecnologie di Linde hanno consentito ai suoi clienti di evitare circa 98 milioni di tonnellate di emissioni equivalenti di CO2 nel corso dell’anno, rafforzando il ruolo dell’azienda come partner strategico nella decarbonizzazione industriale.



L’azienda ha inoltre concentrato i propri sforzi sull’efficienza delle risorse, risparmiando oltre un miliardo di galloni (3,785 miliardi di litri) d’acqua e sottraendo alle discariche 200 milioni di libbre (circa 90.700 tonnellate) di rifiuti. Al di fuori delle attività operative, le iniziative di coinvolgimento delle comunità locali sostenute da Linde hanno supportato circa 2.100 organizzazioni nel mondo, mentre i progetti comunitari guidati dai dipendenti hanno portato benefici a quasi 400.000 persone a livello globale.

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