Parigi: andamento sostenuto per Schneider Electric

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo industriale francese , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,88%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Schneider Electric più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo della multinazionale dei prodotti elettrici mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 266,6 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 262,7. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 270,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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